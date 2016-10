Kohtla-Järve l tunnistasid täismehed Õhtulehele, et õhtuti ei julge enam tänavale minna, sest võib asja eest teist taga peksa saada. Peksjateks on kamp poisikesi.

Riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna juhataja kt Kristina Kostina peksmist ei kinnitanud ega lükanud ka ümber. Pressiesindaja ütles Õhtulehele, et kuidas üks meestest vigastada sai, on veel teadmata.

„Mainitud kriminaalmenetlus on algusjärgus ning kõik asjaolud on veel väljaselgitamisel,“ rääkis Kristina Kostina eile Õhtulehele. „Olemasolevatel andmetel tarbisid kolm meest garaažide juures alkoholi. Mis asjaoludel on üks meestest vigastada saanud, ei ole praegu teada.“