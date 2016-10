Kui loosiratas Joosepile sellise rolli loosis, ei teadnudki ta, kellega tegu. "Kui ma pilti nägin, arvasin, et see on Sylvester Stallone. Pilt oli nii tema moodi, Kreeka sugemega kongus nina." Küll aga teadis Joosep pärast kiiret taustauuringut, mis looga tegu on. "Ma pean tunnistama, et kui keegi ütleb Eurovision, on see esimene lugu, mis mulle pähe torkab. Ma ei tea, ausalt öeldes, isegi paljusid Eesti esindajaid… näiteks on vist mingi Sahlene Eestit esindanud? Kes ta on? Aga "S.A.G.A.P.O", muidugi!”

Joosep Järvesaarel tuli sedapuhku kehastuda 2002. aastal Kreekat looga "S.A.G.A.P.O" Eurovisionil esindanud Michalis Rakintziseks. Saatejuht Märt Avandi nimetas laulu Eurovisioni ajaloo kõige halvemaks etteasteks ja kommenteeris pärast Joosepi esitust, et tal hakkas noormehest kohe täitsa kahju. Legendaarne lugu tõi Joosepile saate võidu. "Naljakas on, siiamaani on väga naljakas," kihistab Joosep, kui temalt pärida, kuidas võiduemotsioonid on.

Kohtunikud naersid Joosepi esituse peale pisarad silma. "Oi-oi, oli see vast number. Kui Tallinnas oli Eurovision ja see sepp seal tammus, tundus see õudselt kohatu, aga täna tundus õudselt naljakas,” ütles Olav Osolin. “Ja ma vaatasin, et see läheb aina paremaks ja naljakamaks. Võimas.” Tanja ei saanud aru, kuidas võis Märt Avandi öelda, et tegu on kõige halvema etteastega. “See oli kõige parem üldse! Ma poolt asja ei näinud, sest tõmblesin naerust laua all. See oli täiesti briljantselt tehtud ja üle keeratud. Kõige õudsem on see, et sa pead valesti laulma, see on äärmiselt raske. Minu meelest geniaalne number.”

Madis Milling sõnas, et väga head esitust järele teha on kirjeldamatult raske, kuid sama keeruline on järele teha halba esitust. “Sul tuli see suurepäraselt välja.” Andrus Vaarik ei saanud aga üldse eriti sõna suust. “See fenomen, mis ma laval nägin, ei allu analüüsile. Mul puudub programm selle avamiseks ja seletamiseks. Joosep, see on parim, mis sa oled siiamaani teinud!”

Koreograafiast ütles Joosep, et ta on kunagi koolis tegelenud tantsimisega ja siis oli kõik väga loogiline. “Löök löögi peale ja 4/4 taktimõõt. Aga selle laulu puhul ei saanud ma üldse aru, mis toimus. See oli täitsa segapuder.” See, et ta mööda laulma pidi, ei olnud Järvesaarele raske. “Kui Maikeniga esimest korda proovi tegime, siis ta ütles ka, et issand, sa pead ju mööda laulma. Ma ütlesin, et pole probleemi – see tuleb mul loomulikult välja. Ma ei pea ennast absoluutselt mingiks lauljaks.”