Garmin Driveassist 50LM ja 50LMT on navigaatorid, millest unistavad kõik isad. Need on maailma kõige funktsionaalsemad.

GARMIN tõi 2016. aastal turule uue autoGPS seadmete sarja Drive, mis asendab seni müüdud Nüvi seeriat. Uus seeria on lisaks lihtsale käsitlemisele ja töökindlusele muutunud ka nutikamaks ja funktsionaalsemaks.

Seda iseloomustab hästi tippmudel DriveAssist, mis ühendab GPS-seadme ja pardakaamera. Tänu sellele lisandub palju uuenduslikku, mida tavaliselt GPS seadmelt ei oskaks oodata.

Mida siis võimaldab uus Garmin DriveAssist?

1. Tänu sissehitatud pardakaamerale salvestab kogu teekonna vältel auto ees toimuva, võimaldades õnnetuse korral lihtsustada süüdlase selgitamist.

2. Kaamera monitoorib auto ees toimuvat kogu sõidu vältel, andes hoiatusi sõidurajalt eemaldumise kohta ja kokkupõrke ohu korral.

3. Juhi märguanded – navigaator teavitab eesolevate järskude kurvide, kiirusemuutuste ja väsimuse kohta.

4. Garmin RealVision – navigaator lülitab ekraanil sisse kaameravaate, kui lähened sihtpunkti, et juhatada sulle kätte õige teeotsa

