"Jumala äge ju. Hurraa! Saab midagi koos teha! Nii tore!" hõiskas näosaateline Adeele Sepp, kui loosiratas talle ja Liis Lassile eelmises saates uueks jäljendatavaks tüdrukutebändi Spice Girls loosis. Liis sõnab, et nii kui nad said teada, et jäljendada tuleb maailmakuulsat tüdrukutebändi, tuli kohe hakata mõtlema, keda nad mõlemad kehastama hakkavad. “Kõik on nii ägedad ja tegelikult oleks võinud järele teha ükskõik keda,” ütleb Liis, kes kehastas Mel B-d. Geri Halliwelliks muundunud Adeele lisab, et muidugi tuli ka mõelda, keda paluda kehastama ülejäänud kolme liiget. “Endale rollide valimiseks vaatasime, kellel seal kõige rohkem laulda on. Teised valisime lisaks näo järgi – Maiken Schmidt on põhimõtteliselt üks-ühele Victoria Beckham, Saara Kadak täpselt nagu Emma Bunton ja Tõnis Niinemets nagu Mel C,” naerab ta. undefined (Jörgen Norkroos) Tõnis, Maiken ja Saara olid kohe nõus kaasa lööma. “Liis helistas ja ma vaatasin vaid oma kalendrisse, kuupäev tundus vaba ja nõustusin kohe olema kõige sportlikum Spice!” ütleb Niinemets, et oli kohe nõus. “Olin juba mõnd aega mõelnud, et midagi põnevat võiks mu ellu tulla ja siis sain kõne osaleda näosaates – ütlesin kohe jah,” tunnistab ka Maiken Schmidt. Ka Saarat ei pidanud kaua moosima. “Nad oleks seda nagu ette teadnud,” muigab Adeele. Kui staaride nõusse saamine oli lihtsamast lihtsam, siis hoopis vastupidine olukord oli sellega, et kõik prooviks kokku saada. “See ei olnud üldse lihtne,” tunnistab Adeele. “Kõigil on nii tihedad graafikud ja üritasime täna võimalikult palju harjutada, sest varem ei saanud,” lisab Liis.

Paljude jäljendatavate juures kipub kõige suuremaks proovikiviks olema tämber. “Ma ei teagi, mis kõige raskem oli. Adeelel on algusest peale hääl väga hea olnud,” ütleb Liis, mispeale Adeele ütleb, et ka Liisi tämber on juba algusest õige olnud. “Mul oli proovis raske see, et valge tüdruk üritas kogu aeg mustanahalist mängida. Nüüd tuli see mustanahaline päriselt välja saada,” ütleb Liis. undefined (Jörgen Norkroos)

Kui Lenna Kuurmaa ja Saara Kadak eelmisel hooajal õdedeks Sõnajalgadeks kehastusid, olid kohtunikud raskuse ees, et kuidas nüüd siis punkte jagada. Liis ja Adeele ütlevad, et nad isegi ei mõelnud selle peale, et peaks kohtunike töö lihtsamaks tegema. “Nagunii paneme kohtunikud raskesse olukorda. Ausalt öeldes ei tee me seda saadet üldse punktide pärast ja see, kuidas nad punkte panevad, on nende mure,” muigab Liis. “Meie peame tegema võimalikult ägeda etteaste.” Adeele nõustub. “Punktid on viiendajärgulised.” Kui Adeelele tehti pakkumine saates osaleda, mõtles ta esiti pisut, kas on valmis ning vastas siis jaatavalt. Liis ütleb, et ta oli tükk aega kahevahel. “Mulle väga meeldib see saade ja olen kõiki hooaegu vaadanud, kuid ma polnud kindel, kas olen piisavalt hea, et saates osaleda,” tunnistab ta. “Produtsent pidi mind kõvasti veenma. See oli pikk protsess enne, kui ma leidsin enesekindlust, et jah öelda.” Kus Liis ja Adeele üldse oma etteasteteks harjutavad – kas elukaaslased ja naabrid on juba minema peletatud? “Mina kodus väga ei harjuta, sest seal on raske end mobiliseerida, lähen puhkuserežiimi,” ütleb Liis. “Tavaliselt lähen teatris mingisse ruumi ja lõugan seal üksi.” Ka Adeele ütleb, et tema kodus ei harjuta. “Ma harjutan Pärimusmuusika Aidas, ei taha kuidagi tööd koju võtta.” undefined (Jörgen Norkroos) Kohtunikud ei olnud kiidusõnade viisiku aadressil kitsid. “Ma pole kunagi päriselt nende kontserdil käinud, olen ainult videoid vaadanud ja see oli nii päris. Iga karakter oli tõetruu! Hästi lavastatud, mitmehäälselt otse lauldud ja tantsitud,” kiitis Tanja. “Adeele, need kõverad jalad ja kuidas Geri videos kõverate jalgadega jooksis, nagu kontsadel transvestiit – seda oli hästi näha. Liis oli natuke mehelik, nagu Scary Spice. Suur tänu, see oli ülikõva!” Külaliskohtunik Madis Milling ütles, et sarnasus oli hämmastav.