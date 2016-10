Mida kujutab endast hallitus, kuidas see tekib ja kas see on tervisele kahjulik?

„Leivatoodetele tekkiv hallituskord on seen, mille eosed lendlevad õhus ja jõuavad küpsetatud pagaritoodete pealispinnale jahtumise, viilutamise ja pakkimise ajal,“ selgitas Fazeri esindaja Vladimir Sapožnin ning lisas, et näiteks rukkitooted on hallituse tekkele vähem vastuvõtlikud tänu hapukamale tainale. Ühtlasi säilib paremini viilutamata leib, sest kõva koorik on pehme sisuga võrreldes kuivem ega lase hallitusseenel nii kiiresti tekkida.

„Hallituse mõju inimorganismile on palju uuritud ning on leitud, et hallitusseentes sisalduvad mükotoksiinid on inimestele kahjulikud. Väike kogus hallitust küll tervisekahjustusi ei tekita, kuid märgates ka ühel leivaviilul hallitust, tuleks siiski ära visata terve päts,“ sõnas ta. Sapožnini kinnitusel on hallitus hilissuvel ja sügisel ülejäänud aastaga võrreldes sagedasem probleem, kuna õhk on siis soodsalt niiske ja soe ning õhus lendleb rohkem eoseid. „Kui varasematel aastatel püüdsid paljud leivatootjad pagaritoodete säilivusaega vastavate ainete lisamisega pikendada, siis tarbijate suurema terviseteadlikkuse tõttu on sellest loobutud ning täna oleme seadnud endale eesmärgiks hoida pagaritoodete koostis võimalikult naturaalsena,“ sõnas Fazeri esindaja.