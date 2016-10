Kuulus füüsik Stephen Hawking on veendunud, et hoolimata oma ajaloo uurimisest teeb inimkond pidevalt samu vigu, vahendas ScienceAlert.

Hawking pidas sel kolmapäeval Cambridge´i ülikoolis loengu, mille peamiseks mõtteks oli see, et tehisintelligentsist võib saada nii parim kui halvim asi, mis inimkonnaga kunagi juhtuda on saanud. Ettekandega tähistati maineka ülikooli tulevikuintelligentsi uuringute keskuse avamist.

Teadlane rääkis sellest, et kuigi inimesed kulutavad ajaloo uurimiseks kõvasti aega ja vaeva, ei suuda me oma minevikuvigadest õppida. Seetõttu võibki tuleviku-uurimine hoopis kasulikum olla.