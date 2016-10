Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kallas viib täna Kiievis Ülemraadas läbi töötuba, mille eesmärk on selgitada parlamendiliikmetele eetikakoodeksi vajalikkust.

“Usaldus poliitiliste institutsioonide vastu on nende legitiimsuse mõttes võtmeelemendiks ja Ukrainas on see usaldus paraku täielikult kadunud. Arvan, et Eesti eetikakoodeksi kogemus ja meie sarnane ajalugu viivad Ukrainas arusaamani, et teatud normide järgimine saadikutöös on vältimatu,” selgitas Euroopa Parlamendi Ukraina delegatsiooni aseesimees Kaja Kallas.

Ta lisas, et lõppeesmärgiks on anda ukrainlastele mõtteainet oma koodeksi kokkupanemiseks. Ühepäevase töötoa jooksul jagatakse Ukraina parlamendi liikmed gruppidesse ning antakse neile igapäevaelust tuttavad olukorrad, kus nad võivad teatud valikute tagajärjel sattuda huvide konflikti.