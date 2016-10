Autos seksitakse, see on fakt. Selleks on erinevaid põhjuseid: ei jaksata kojujõudmiseni oodata, või kodu, kuhu minna, puudub hoopiski. Seetõttu on autoseks eriti populaarne noorte seas, kes veel vanematega elavad, ja salaarmukeste, aga ka pikaaegsete paaride hulgas, kes oma suhet vürtsitavad. Kes tahes aga autos seksida otsustab, peaks enne tutvuma mõne abistava reegliga. Väike autoseksi ABC on siinkohal abiks! Palume võtta tõsiselt meie soovitust seda teksti lugeda üksnes täiskasvanutel. ÄRA RIKU SEADUST

Autoseksi seaduslikkus on mõneti piiripealne. Avalikus kohas on keelatud olla alasti, kui see oluliselt häirib teisel isikul koha sihipärast kasutamist (korrakaitseseadus). Seega kuna ka autos seksides on vaja riideid ära võtta või vähemalt üles või alla tõmmata, jääb olulise häirimise defineerimine paraku ümbritsevate inimeste teha.

Kuna auto ei paku samasugust privaatsust mis maja, on see laias laastus võrreldav avaliku kohaga, ja kui teie lähedusse peaks sattuma politsei, võib täiesti kindlalt öelda, et neil tekib küsimusi. Järgnev sõltub suuresti juba politsei heast tahtest ja teie omavahelisest suhtlemisest.