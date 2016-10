"Pilvede all" kisuvad asjad veelgi põnevamaks. Kanal 2 on väljastanud armastatud telesarja uue osa treileri, kust saame aimu, et Akseli ja Pireti vahel vist hakkab asi susisema ning Mari juurde tuleb ootamatu külaline.

Mari survestab Indrekut, et mees Sandra üles otsiks. Piret saab halva uudise, mis Voltsi hoopis rõõmustab. Erik püüab läbi Andrese Liinaga lepitust leida. Sirje räägib lõpuks Albertile, mis Urmase aurupaadis tegelikult juhtus ning Mari juurde tuleb ootamatu külaline...

"Pilvede all" uus osa on Kanal 2 eetris juba järgmisel kolmapäeval kell 21:30.