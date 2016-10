Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhatus otsustas 18. oktoobril toimunud juhatuse koosolekul toetada eelseisval erakorralisel kongressil erakonna esimehe kohale Jüri Ratase kandidatuuri.



“Hindame Jüri Ratase iseloomuomadusi ja põhiväärtusi elule, tema töökust, eesmärgile pühendumust, koostöövalmidust ja -oskust. Näeme, et Jüri Ratasel on kompetentsi ja tarkust viia Eesti suurim erakond edasi sihikindla, oma põhimõtteid hoidva, eesmärke ja lubadusi täitva, tugeva ja ühtse meeskonnana," sõnas Saaremaa piirkonna juht Janne Nurmik ning lisas, et juhatuse otsus sündis konsensuslikult.



Erakonna looja ja aastaid selle hinnatud juhi, Edgar Savisaare, tulevikupositsioon ja -roll sõltub Nurmiku hinnangul eelkõige Savisaare enda sisemisest soovist ja tahtest. “Ideaalis võiks Edgar Savisaar olla kui kindel kalju ja seljatugi oma väärikale mantlipärijale ja tema meeskonnale, olla väärtuslik usaldusisik ja nõuandja. Keskerakonna sümbol ja Eesti poliitika suurkuju on Edgar Savisaar tänaseks juba nagunii, ja jääb selleks alatiseks."



Juhatuse kandidaatideks seab Saaremaa piirkond erakorralisel kongressil Tallinna linnavolikogu esimehe Kalev Kallo, Tallinna abilinnapea Kalle Klandorfi, riigikogu liikmed Enn Eesmaa, Jaanus Karilaidi, Mihhail Korbi, Kadri Simsoni ja Mailis Repsi ning Põhja-Tallinna linnaosa vanema Raimond Kaljulaidi. Aukohtu esimehe kohale esitab Aadu Musta kandidatuuri ning revisjonikomisjoni liikme kohale Jaak Aabi kandidatuuri.