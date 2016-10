Relvastatud võitlejad ründasid Iraagis Kirkuki linnas valitsushooneid, vahendas BBC.

Iraagi meedia kinnitusel üritasid enesetapupommidega ründajad hävitada politseijaoskondi ja elektrijaama. Väidetavalt õnnestus vaid ühel enesetaputerroristil end õhku lasta. Kolm meest tehti kahjutuks.

Kirkuki politseiülema Sarhad Qadiri kinnitusel on olukord linnas kontrolli all. Kirkukis on siiski kehtestatud liikumiskeeld.

Rünnaku korraldas terrorirühmitus Islamiriik. Iraagi valitsusväed ründavad praegu rühmituse tugipunkti Mosulis ja üritavad linna tagasi enda kätte võtta.