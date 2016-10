Traditsiooniliselt on meie aja järgi ööl vast tänast toimunud heategevuslik õhtusöök Ühendriikides presidendikandidaatide tsiviliseeritud kohtumine. Kuna aga seekordsetel valimistel "tsiviliseeritud" just märksõnade hulka ei kuulu, jätkus kisklemise tähe all ka sööamaeg.

Aastakümnete pikkusele rahuliku õhkkonna tradistioonile tõmbas Donald Trump kiiresti vee peale süüdistades vastaskandidaati katolike vihkajaks ja kutsus sellega esile ülejäänud rahva vilekoori, edastab CNN.

Ega Clintoni kõnegi ärimehe omale alla jäänud. Kui tavapäraselt sisaldab õhtusöögikõne pigem eneseirooniat ja malbet huumorit, siis selle asemel tegi naine hulga süüdistusi nii Trumpi kui ka tema kampaaniakorraldajate aadressil.

Ameerika presidendivalimised toimuvad mõne nädala pärast 8. novembril.