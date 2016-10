EAS-i juht Hanno Tomberg kinnitab, et EAS-i juhatus arvestas Ermamaa projekti hinnates kõiki asjaolusid, mis tolleks ajaks teada olid.

"Marju Lauristin ütles eelmisel nädalal ilusti, et me ei oska hinnata poliitilise turismi suurust, mida president kümne aasta jooksul talus tegi. Aga kindlasti on see ühtlasi riivanud paljude inimeste õiglustunnet," sõnab Tomberg.

"EAS peab aga alati lähtuma õiguslikest aspektidest ja juhatuse neli aastat tagasi tehtud otsuse ajast polnud ükski tingimus muutunud. Sel põhjusel polnud praegusel juhatusel võimalik 10% tagasinõude määra muuta," lisab ta.

