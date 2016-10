Kui paljud 24aastased moekunstnikud saavad öelda, et nende looming on olnud moepiibli Vogue kaante vahel või et Ameerika kuulsaim luksuskaubamaja Saks Fifth Avenue müüb osakest nende kollektsioonist? Roberta Einer igatahes saab. Üleeile õhtul lisandus tema tunnustuste ritta Kuldnõela galal välja antud Hõbenõel – auhind noorele disainerile aasta säravaima panuse eest moemaastikul.

Kuigi Hõbenõela võit võib tunduda muude saavutuste kõrval väike, peab Roberta seda senise karjääri üheks olulisemaks tunnustuseks. Samuti avanes tal Kultuurikatlas esimest korda võimalus oma loomingut sõpradele ja perekonnale näidata, mis tegi võidu veelgi erilisemaks.

Karjääri kõige tähtsamaks hetkeks peab Roberta aga hoopis seda, kui ta näitas möödunud aastal oma kollektsiooni, mis valmis Westminsteri ülikooli lõputööna.

"Kuni selle hetkeni olin töötanud nii gümnaasiumis kui ka ülikoolis selle nimel, et luua oma käekiri. Möödunud aasta maikuu oli esimene kord, kui välismaailm nägi minu loomingut."