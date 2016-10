"See on puhtalt koolituse viis," süüdistab Mart kiituste puudumises ka nõuka-aegset korda. "Ega präänikuga väga koolitatud, see oli piitsasüsteem."

Andekusest rääkides jäi Mart ise tagasihoidlikuks. "Mulle on terve elu tehtud selgeks, et ma ei ole piisavalt andekas," sõnas ta lisades, et üheski muusikakoolis pole talle aastate jooksul kunagi öeldud, et ta oleks andekas.

Ometi saatis Marti juba väga noorelt edu, sest konservatooriumi ajaks töötas ta juba rahvusooperis Estonia ning oli tuntud ansambli Modern Fox liige.

Hiljem on mees proovinud ka ülikoolis eri valdkondades kõrgharidust omandada. "Keeli, semiootikat, egüptoloogiat," loetleb ta. "Ma olen käinud kõigis mõni aasta, aga mul hakkas väga igav."

Nooruse hariduslikust ebaedust hoolimata lõpetas Mart Sander kevadel Balti filmi- ja meediakooli kunstide didaktika erialal ning on praegu telerežii magistrant.

11 raamatu autor end kirjanikuks ise ei julge nimetada

Mart Sandri sulest ilmus hiljuti raamat "Litsid", mis on Evelini sõnul küllaltki tähelepanuväärne.

"Selle pealkirja järgi võib arvata, et tegevus räägib ainult teatud elukutse esindajatest," kinnitab Mart levinud arvamust. Tegelikult on sellel ka sügavam tähendus. "Pealkiri vihjab mitte üksnes naistele, kes tegelevad armastuse müügiga, aga pigem siis need poliitikud, kes on nõus mängima oma rahvast ja riiki maha kupeldajatele."

Lisaks intrigeerivale pealkirjale toob Evelin välja ka kaanepildi, sest selle loomiseks leiutas Sander uue maalimisstiili. "Huvitav on vaadata inimeste reaktsioone. 90% meestest näeb seal ainult naiste portreed," kommenteerib Sander raamatu kaant, millel on justkui segu kahest pildist.

Kuigi Mart on edukas nii kirjanikuna kui ka teatrilaval, ei ole mees enda sõnul projektidele kunagi sihtkapitalidest ja ministeeriumitest toetust saanud. Evelin arvas, et see võib olla tingitud tema ülbusest ning mees nõustus. "Tõesti ma tean, et ma olen inimestele kanna peale astunud palju ja sageli ma ei vali, mida ma ütlen."

Mardile on ema ka mänedžeri eest

Seejärel üllatas Evelin Marti teise saatekülalisega, kelleks oli mehe ema Irene Lembi Eonurm. Üheskoos hakati meenutama Mardi lapsepõlve ning ema meenutas, kuidas poeg rääkima hakkas. "Sõnu ma täpselt ei mäleta, eks neid hakkas tulema. Aga tema esimene lause oli "Ei tohi minna kööki!" kui ta oli pooleteise aastane."

Mart Sandri ema on poja elus ja tegemistes asendamatu. Lisaks sellele, et ta on pojale õmmelnud hulgaliselt ülikondi, on Lembi ka raamatupidaja, logistiku ja organiseerija eest. "Ta juhib Mardi finantse ka, sest kui meie Mardiga mõnda aega tagasi kohvikusse läksime, siis ta Mart küsis "Ema, anna raha!"," meenutab Evelin seika.

Pärandus aitas Broadwayle

Rahadest oli saates juttu veelgi ning ka emal oli eelpool mainitud toetuste teema hingel. "Kõik need targad ja tähtsad otsustajad otsustavad alati niimoodi, et Mart Sanderile ei ole raha vaja," rääkis Lembi. "Kõik, mis ta teeb, ei ole rahvuskultuurile tähtis," kirjeldab ta kultuurkapitali otsuste põhjendusi.

Oma kultuuriprojektide katteks on Sander pidanud müüma pärandeid, nii enda kui ka oma vanemate omi ning sageli on selleks olnud kinnisvara. "1-toalised korterid," lisab ema. Just tänu korteri müügile sai Mart käia oma etendusega Ameerikas Broadwayl.

Parima sõbranna leidis intervjuu käigus

Kolmandaks saatekülaliseks oli üks Mardi muusadest, pikaajaline sõber ja toetaja Stella K. Wadowsky, kes tutvus Mardiga Õhtulehes töötades, kui naine oli 16-aastane.

"Me tegime intervjuud ja ma mäletan, Mart, et sa rääkisid, et sul hakkab keskeakriis tulema," meenutab Stella. Mart Sander mäletab ise, et see oli veidi enne 30-aastaseks saamist, mil tal oli hirm oma vanusenumbri ees.

Nüüdseks on nad juba 20 aastat sõbrad olnud ning ühiseid mälestusi on pisut rohkem kogunenud. Pika sõpruse jooksul on jõutud teineteisele teha ka hulgaliselt kingitusi. Kui Stella toob välja ühe kübara 1940ndatest, mille ta Mardilt kingituseks sai, siis mees räägib, et keegi pole talle nii palju parfüüme kinkinud kui Wadowsky. "Need seisavad mul siiamaani meetrises rivis ühes kapis," rääkis Sander.

"Kõige olulisem on see, kui inimene on hästi pikka aega ja alati sinu kõrval. Kui sul on vaja nõu või kui sul on vaja abi, on ta olemas. See on tema puhul kõige erilisem ja positiivsem. Ja mis saab olla parem kingitus, kui see, et sul on pikaajaline ja asendamatu sõber. Ja Mart on tõesti asendamatu," võtab Stella kokku, miks Mart talle oluline on.