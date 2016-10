Üleeile üritas Euroopa kosmoseagentuuri (ESA) kosmosesond Schiaparelli maanduda Marsile. Eilsel pressikonverentsil tunnistasid ESA juhid, et see ei läinud nii, nagu plaanitud. Insenerid arvavad, et maandur heitis oma pidurduslangevarju liiga vara minema. Kas Schiaparelli jõudis Marsile, pole veel teada.

Schiaparelli pidi Marsi pinnale maanduma üleeile õhtupoolikul kell 17.48 Eesti aja järgi.

19. sajandi astronoomi auks nime saanud maandur sisenes hõredasse Marsi atmosfääri 21 000kilomeetrise tunnikiirusega. 121 kilomeetri kõrgusel oleval sondil oli hoo mahasaamiseks ja maandumiseks aega pisut alla kuue minuti. Pidurdamiseks plaaniti kasutada nii langevarju kui ka pidurdusmootoreid.

ESA kosmoseoperatsioonide juht Andrea Accomazzo seletas pressikonverentsil, et Maale jõudnud info vajab põhjalikku analüüsi. On kindel, et Schiaparelli sisenes Marsi atmosfääri ülakihtidesse ja pidurdamise algfaas läks nii, nagu plaanitud.