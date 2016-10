50 aasta lavajuubelit tähistavat Ivo Linnat teab Eestis iga lapski. Aga kui küsida, kuidas on ta poole sajandi jooksul suutnud jääda selliseks Ivo Linnaks, keda hindavad nii muusikud kui ka rahvas, vastab Ivo, et tegelikult ei tea ta ise ka, kes ta on. "Olen selliseks loodud ja nii ta on."

29. oktoobril 1966 Kingissepa 1. keskkoolis esimest korda noore pillimehena lavale astunud Ivo on selle 50 aastaga esinenud tuhandetes kultuuripaleedes ja sadadel staadionidel kunagises NSV Liidus.

Kuid ikkagi ütleb ta, et kullast ja karrast ning publikuhulgast hoolimata meenub talle ikka ja jälle aastatetagune esinemine Võrus Kandle kultuuripalees.

"Väljas oli 30 kraadi külma, meie kahekesi Tarmo Pihlapiga laval ja saalis istus kümme inimest. Pidime esinema paarkümmend minutit, aga kontsert venis kolmetunniseks, sest saali ja lava vahel tekkis kummaline side, seda võib nimetada lausa fluidumiks. See on üleüldse mu elu üks kõige eredamaid esinemisi!"