Haapsalu on juba ammu Eesti vehklemispealinn, ent korraliku halli said musketärid alles nüüd. "Isa oleks oma endisest korterist otse saali vaadanud, see olnuks äge. Aga ma arvan, et nüüd vaatab siia tema vaim," räägib legendaarse treeneri Endel Nelise tütar Helen Nelis-Naukas, kes käib edukalt isa rada.

Mida mõelnuks Endel Nelis nüüd, kui astunuks äsja valminud halli? "Tema eluunistus oleks täitunud," vastab Helen. "Kui isa 1993. aastal manalateele läks, hakkasin tema paberitega tutvuma. Avastasin ühe vihiku, mille peale oli kirjutatud Haapsalu vehklemishalli fond."

Heleni jutus tekib väike paus. "Isa oli kõik oma kohtunikutöö tasud pannud tolleaegsesse Hoiupanka selle halli fondi," jätkab ta. "Asukoht oli ka teada, praeguse Haapsalu põhikooli võimla kõrval. Seal on tühi plats siiamaani. Siis saanuks nii oma kooli õpilased kui ka vehklejad mõlemat saali kasutada. Mõtlesin, et võiksin isa unistuse oma eluajal täide viia ja et minu lapsed hakkaksid seal tööle. Aga õnneks jõuan ka ise uues hallis treenerina tegutseda."

Vana saal jäi väikseks