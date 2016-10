Kui nimetada korvpalliliiga NBA möödunud suve kolm märksõna, siis need oleks hiiglaslikud lepingud, ootamatud klubivahetused ja kolme superstaari areenilt lahkumine. Mida aga oodata uuest hooajast, kui pall visatakse mängu juba teisipäeval öösel vastu kolmapäeva? Õhtuleht esitab esimeste kohtumiste eel kolm suuremat küsimust.

Kes on suurimad tiitlipretendid?

Cleveland Cavaliers ja Golden State Warriors. Kas keegi aktsepteeriks üldse muud vastust? Kogu austuse juures Toronto Raptorsi, Boston Celticsi, Los Angeles Clippersi ja San Antonio Spursi vastu, tundub enne hooaega tõenäoline, et juunis näeme kolmandat aastat järjest Cavsi ja Warriorsi vastasseisu.

Clevelandist lahkus Matthew Dellavedova ning Mo Williams läks pensionipõlve nautima, kuid võistkonda lisandusid veteranid Mike Dunleavy ja Chris Andersen. Arvestades, et LeBron on oma vanuse kohta mänginud enim minuteid NBA ajaloos, siis peatreener Tyronn Lue annab nii talle kui ka ilmselt mõnele teisele üliolulisele mängijale palju vabu päevi. Kindlasti ei võida see meeskond 70 kohtumist (sest neil pole vaja), aga play-off’i saabudes on nemad idas vaieldamatult kõige tugevamad.