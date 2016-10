Rootsi ajaleht Aftonladet kirjutas, et kui Therese Johaug saab enam kui aasta pikkuse võistluskeelu, siis ta lõpetab oma karjääri. Norralanna mänedžer Jörn Ernst kinnitas Norra väljaandele VG, et see ei vasta tõele.

"Ükskõik, milliseks Johaugi karistus lõpuks kujuneb, ta ei lõpeta oma karjääri," lausus Ernst. "Suhtlen Theresega iga päev. Ta on praegu ümbritsetud oma lähedastega ja treenib rullsuuskadel ning käib jooksmas."

Norra Antidoping määras Johaugile üleeilsest alates kahekuulise võistluskeelu. Lõplik tõde mulluse suusahooaja valitsejanna kohta selgub hiljemalt 18. detsembril.