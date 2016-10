Noorte seas on levimas uus hullus. Internetis levivate piltide ja videote eeskujul on hakkanud ka Eesti noored kõrgete objektide otsa ronima, et endast ohtlikus olukorras pilt teha.

Tähelepanelikud inimesed on avastanud Tallinnas Pelgulinnas uue koha, kus noored kõrgustesse ronivad ja pilte teevad. Sealt allakukkumine tähendaks aga väga raskeid vigastusi või isegi surma.

Vaata täpsemalt videost!