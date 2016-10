Keskerakondlane ja europarlamendi liige Yana Toom andis täna Facebooki vahendusel teada, et tema kandidatuur esitati erakonna esimehe kohale.

"See, et erakonnakaaslased seadsid üles minu kandidatuuri Keskerakonna esimehe kohale, on mulle suur tunnustus ja au, aga ka väga suur vastutus. Ma olen mitte ainult Keskerakonna liige, vaid ka Edgar Savisaare poolt välja kujundatud ideoloogia veendunud pooldaja, seega olen valmis mulle üles näidatud usaldust õigustama," kirjutas Toom.

Tõsi, tuleb tunnistada, et Savisaare usaldusalusena esitas Yana Toom oma kandidatuuri ka mullu sügisel enne toonast kongressi, kus Savisaare pearivaaliks oli Kadri Simson. Kongressil peetud kõnes teatas Toom, et loobub oma kandidatuurist ja palub toetada Savisaart.

Toonagi kiskus kampaania kahe põhileeri vahel teravaks, ent pärast Savisaare võitu kongressil sõnas Toom Õhtulehele: "Visati nalja – maitse asi. Küll me klaarime need asjad ära." Nagu näha, on asi klaarimisest kaugel. 5. novembri volikogu eel näib vähemasti kõrvalseisjale, et Jüri Ratase võimalused Savisaare vastu on tugevad. Seda näitas ka laupäevane volikogu, kus Ratase-tiimi kuuluv Kersti Sarapuu võitis volikogu esimehe valimistel Peeter Ernitsat. Keskerakonna kongress koguneb 5. novembril Paides.

Keskerakonna kongress koguneb 5. novembril Paides, kus selgub, kellest saab Keskerakonna uus esimees. Juhi kohale kandideerimist on seni kinnitanud Jüri Ratas ja Edgar Savisaar.