Dopingukahtlusega Rio olümpiakoondisest viimasel hetkel välja jäänud venelane Aleksandr Markin ütles Sovetski Spordi reporterile, et tema praegune menüü varasemast eriti ei erine. "Võrkpall on spordiala, mis erilisi preparaate ei vaja."

"Meldoonium on preparaat, mida manustasid kõik," väitis Markin. "Mida jõime enne, joome ka praegu. Tarvitasime mingeid vitamiine ja see oli ka kõik. Loodan, et meldoonium on nüüdsest kõigil organismist väljunud ja kedagi enam kinni ei püüta."

Vene superliigas on Moskva Dünamo pärast nelja vooru kaheksas ühe võidu ja kolme kaotusega, vahendab volley.ee