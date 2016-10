Lõuna prefektuuri operatiivjuhi Indrek Koemetsa sõnul oli jalgrattur tumedates riietes ning tal puudus kiiver. Esialgsetel andmetel puudusid jalgrattal nõuetekohased tuled. "Tänasele niigi traagilisele õhtule lisab kurbust tõik, et hukkunul oli täna sünnipäev. Teadaolevalt oli ta just oma kodu juures sõbra poole teele asunud ja ehkki ratta külge oli kinnitatud erinevaid helkureid, siis ei olnud sellel ees ega taga kohustuslikku valget ja punast tuld," sõnas Koemets.

"Kutsun üles kõiki korraks järele mõtlema, kas meil on sugulasi, sõpru ja tuttavaid, kes pimedal ajal rattaga liigelda võivad ja kas nende kaherattalise küljes on nõutud valgusallikad."



Koemets lisas, et sügisõhtud on pimedad ja kui teedel puudub valgustus ning valgustamata sõiduteel liikuvad kergliiklejad ei ole end abivahenditega märgatavaks teinud, siis ei pruugi autojuhid neid näha. Eriti ohtlik on see asulavälistel teedel, kus kiirused on suuremad ja kokkupõrke tagajärjed tihtipeale raskemad.

"Seepärast on oluline, et tee ääres liikuvad kergliiklejad muudaksid end nähtavaks, kas helkureid või helkurvesti kandes ning hoolitseks selle eest, et nende sõiduvahend nähtav oleks. Valgustamata ja kehvema nähtavusega teelõikudel tuleb ka autojuhtidel olla eriti hoolikas ja valida pigem aeglasem sõidukiirus, et ootamatuste korral õigeaegselt reageerida," sõnas Koemets.