ootasid Ukraina president Petro Porošenko ja Prantsusmaa president Francois Hollande. Putin pääses nõnda neile käe andmisest ja tõenäoliselt oli tal selle üle ainult hea meel, sest tema suhted nii Porošenko kui ka Hollande’iga on halvad.

Kaks eraldi kohtumist

Viimati sülitas Putini hinge Hollande, kes keeldus koos temaga osalemast Vene õigeusu kiriku avamisel Pariisis. See tseremoonia pidi toimuma samuti 19. oktoobril, kuid Hollande avaldas valmisolekut kõnelda Putiniga Pariisis ainult Süüria sõjast.

Putin teatas selle peale solvunult: "Kui minu Pariisi visiidi peamine üritus on kohatu, siis leiame ka teise võimaluse kohtumiseks ja Süüriast rääkimiseks."

Appi tuli Angela Merkel, kes pakkus välja, et kokku võiks saada 19. oktoobril Berliinis ning nõndanimetatud Normandia formaadis.

Tegemist on Venemaa, Ukraina ja Prantsusmaa presidendi ning Saksamaa liidukantsleri kohtumisega, millel arutatakse olukorra reguleerimist Ida-Ukrainas.

Pärast pikki telefonikõnelusi nii Putini, Porošenko kui ka Hollande’iga jõudis Merkel 18. oktoobril nii kaugele, et tema pressiesindaja Steffen Seibert teatas: kõik kutsutud saabuvad Berliini.

Jäist õhkkonda toonitasid kolmapäeval Berliinis Merkeli residentsi lähistele kogunenud meeleavaldajad, peamiselt Saksamaal elavad ukrainlased ja süürlased.

Nad olid kaasa võtnud veriste sidemetega mängukarud, mis sümboliseerisid Süüria laste kannatusi ümberpiiratud ja Venemaa õhurünnakute all olevas Aleppos.

Meeleavaldajad nõudsid Putinilt Aleppo pommitamise lõpetamist. Samuti skandeeriti: "Vabadus Süüriale! Vabadus Ukrainale!"

Soomustatud limusiinis kõnelustepaika sõitnud Putin meeleavaldajaid ja veriseid mängukarusid ei näinud, kuid küllap talle nendest ette kanti.

Venemaa president osales kahel eraldi tippkohtumisel. Esmalt arutas ta koos Porošenko, Hollande’i ja Merkeliga olukorda Donbassis.

Ajakirjanike tähelepanu äratas, et Putini vasakul käel istus kõneluste laua taga tema isiklik nõunik Vladislav Surkov, keda peetakse Vene agressiooni peaarhitektiks Ida-Ukrainas.

OOTAMATU KÜLALINE: Vladimir Putin võttis kõnelustelaua taha kaasa oma abi Vladislav Surkovi (paremal), kellele kehtib sisse­sõidukeeld Euroopa Liitu. (Reuters / Scanpix)

Surkovi suhtes kehtivad Euroopa Liidu sanktsioonid ja tal on keelatud Euroopa Liidu liikmesriikide külastamine. Putin võttis aga hoolimata keelust Surkovi Berliini kaasa ja pani ta nähtavale kohale istuma.

Sakslastel ei jäänud muud üle, kui sellega nõustuda, sest vastasel korral oleks ka Putin lahkunud. Saksamaa valitsuse esindaja Steffen Seibert ütles hiljem, et Surkovile taotleti Berliini tulemiseks eriluba ja see ka saadi.

Läbimurret ei toimunud

Kõnelused Ukraina teemadel kestsid ligemale viis tundi. Ukraina president Petro Porošenko lahkus kell 23.15. Seejärel jätkasid Merkel, Hollande ja Putin veel ligi kaks tundi mõttevahetust Süüria sõja lõpetamise üle.

Kell oli juba kaugelt üle südaöö, kui kõnelustel osalejad ajakirjanike ette astusid. Toimus kaks eraldi pressikonverentsi, mis näitab, et tõsised erimeelsused püsivad. Ühe pressikonverentsi andis Venemaa president ja teise üheskoos Saksamaa liidukantsler ja Prantsusmaa president.

Kokkuvõtlikult saab öelda, et läbimurre jäi saavutamata. Ja ega seda tegelikult ka väga ei oodatud. Nii ütles Angela Merkel enne kõneluste algust, et imesid ei maksa oodata. Talle sekundeeris Saksamaa välisminister, et mõnikord seisneb niisuguste kohtumiste edu selles, kui suudetakse vältida pingete edasist eskaleerumist.

Ida-Ukraina asjus tõdeti taas, et olukord tuleb normaliseerida 2015. aasta veebruaris Minskis sõlmitud kokkulepete alusel. Kuna suur osa tookord kokkulepitus on tänaseni täitmata, siis leiti nüüd Berliinis, et vaja on välja töötada nende kokkulepete realiseerimise uus ajakava ehk teekaart.

Mingit konkreetset kokkulepet ei allkirjastatud ja teekaart tuleb novembri lõpuks kooskõlastada välisministritel.

Süüria sõja lõpetamise asjus jäädi tõsistele lahkarvamustele. Putin rääkis peamiselt sellest, kuidas Venemaa aitab seal terrorismi välja juurida. Merkel rõhutas, et Aleppo pommitamine on ebainimlik.