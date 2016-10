Ülemöödunud nädalal tabas Haitit orkaan, mis tekitas väikesaarel tõelise kaose. Välisministeerium on otsustanud orkaani tagajärjel kannatada saanud inimeste olukorda parandada ning annetab selleks 50 000 eurot Maailma Tervishoiuorganisatsiooni kaudu.



Välisminister Jürgen Ligi sõnul on Haitit tabanud orkaan põhjustanud katastroofi, mille leevendamiseks on rahvusvahelise kogukonna operatiivne abi ilmtingimata vajalik. "Praegu on esmatähtis keskenduda piirkonna inimeste abistamisele ning neile eluks elementaarselt vajaliku tagamisele. Kannatada on saanud ka mitmed väiksemad tervishoiukeskused ja nende kiire taastamine on hädavajalik,“ ütles Ligi ning lisas, et suur katsumus on Haitil ka puhta vee puudusel levivate haiguste leviku takistamine.



Välisministeerium rahastas ka pühapäeval teele läinud päästeameti kaheliikmelise päästemeeskonna saatmist Haiti katastroofipiirkonda, kes tegelevad orkaani tagajärgede likvideerimise ja abi koordineerimisega. Missioonikuludeks eraldas välisministeerium 48 800 eurot.



4. oktoobril tabas Haitit neljanda kategooria orkaan nimega Matthew, mille tagajärjel hukkus mitusada inimest ning mis mõjutas pea 2,2 miljonit inimest, kellest 1,4 miljonit vajavad humanitaarabi.