USA-st alguse saanud klounihullustus on toonud politseile väljakutseid häirivalt käituvate klounikostüümis inimeste kohta. Sel nädalal kollitasid klounikostüümides isikud juba Soomes. Ka Eesti noored videotegijad jagavad oma sotsiaalmeedia kanalil häirivat videot pimedal teeserval terariista käes hoidvast klounist. Soomes Tuusula ja Järvenpää piirkonnas leidis kolmapäeval aset kaks klounide rünnakut, kirjutab Iltalehti. Kolm klounirõivais isikut hirmutasid õhtusel ajal 35-aastast naist, kes oli parasjagu koeraga jalutamas. Politsei naist terroriseerinud pätte tabanud. Ka mujal Tuusulas märgati eile kolme klouni, kes ahistasid 16-aastast noormeest. Peamiselt komöödiavideotega tegelevad Eesti noored postitasid möödunud nädalal oma Facebooki kanalile video, kuidas nad mööduvad autoga pimedal teeserval seisvast klounikostüümis isikust. On see siis noorte parodistite nali või mitte, ent klipil on praeguse seisuga 50 000 vaatamist ja videol nähtu tekitab kommentaariumis kõmu.

Klouniskandaalidest tulenevalt on Ameerika kiirtoidukett McDonalds ajutiselt eemaldanud oma maskoti, klouni Ronald McDonaldi - seda justnimelt klounide negatiivse kuvandi tõttu. Eesti klouniduo Piip ja Tuut naispool Haide Männamäe sõnab Õhtulehele, et nende mainet pole klounikostüümis huligaanide tegevus veel määrinud, ent igal juhul mõistab ta inimeste klounikostüümis ahistamise hukka.

"Muidugi on häiriv, kuna oleme 18 tegutsemisaastal tahtnud inimeste südametesse pugeda ja jätta mulje kui klounidest, ehk imearmsatest tegelastest, kes armastavad oma publikut jäägitult ja tahavad, et ka neid vastu armastatakse. Loomulikult selline käitumine kurvastab meid, sest ühtlasi heidab see ka meile mingisugust varju," lisab ta.