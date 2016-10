Kahtlemata on šokeeriv, kui õpilane läheb koolis õpetajale kallale või kui lasteaiaõpetaja teibib rühma rahurikkuja karistuseks kinni. Sama oluline on mõista ka kaasõpilaste ja nende vanemate muret, et märatseja ei muutuks ohtlikuks tervele koolile. Nii koolis kui lasteaias juhtunu on aga millegi tulemus. Seega tuleb esmalt välja selgitada põhjused, miks oleme sellise olukorrani jõudnud.

Kasvatusteadlane Tiiu Kuurme näeb ühe põhjusena vastuolu, mille on tekitanud riiklikud reformid. Lasteaiarühma suurus on kerkinud 20lt lapselt 24ni. Samal ajal on rühmas kahe õpetaja ja ühe õpetaja abi asemel tööl üks õpetaja ja kaks abi. Seda kõike olukorras, kus raskestikasvatatavate laste hulk on hüppeliselt kasvanud.

Kokkuhoid laste arvelt on üks osa õhukese riigi ideoloogiast. Kuid igasugusel kokkuhoiul on oma hind. Antud juhul on viimase piirini viidud lasteaiakasvataja, kes talle kaela langenud lisakohustuste tõttu ei pruugi enam leida mõistlikku viisi, kuidas ootamatust olukorrast välja tulla. Samamoodi ei pruugi kogunenud pingetele muud väljapääsu leida kooliõpilane, kui õpetajale kallale minnes.