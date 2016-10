Eesti avalikus sektoris töötab 135 000 inimest. Elanikke on 1,3 miljonit, kaasa arvatud võõrsil töötavad eestlased. Seega iga kümnes inimene on ametnik.

Sõja eel elas Hiiumaal Käina vallas 4000 inimest. Töötasid koolid, haigla, postkontor. Valla asjaajamise hoidis korras sekretär. Vallavanem võttis jutulesoovijaid vallamajas vastu paar korda kuus. See oli auamet ja tasu oli sümboolne. Miks peab nüüdisajal istuma vallamajas üle kümne ametniku, kui inimesi on 2000? Vallas on vaid üks kool, kõik muu on kinni pandud.

Valdade sundliitmine ei anna tulemust. Negatiivse näitena võib tuua Kõrgessaare valla ja Kärdla linna ühendamise Hiiu vallaks, mis on kriitika objekt olnud kogu oma eksistentsi vältel. Ei vähene ametnike arv ega majanduskulud, vaid bürokraatia vohab. Postmargi ja ümbriku saab praegu veel osta isikut tõendava dokumendita, kuid postkontoris arvet tasudes tuleb esitada ID-kaart, millest tehakse ka koopia!

Riigihaldusminister peaks tutvuma sõjaeelse Eesti elukorraldusega ja asuma otsustavalt vähendama tarbetute ametnike massi.