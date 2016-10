New Yorgi moeüritusel ühiselt poseerinud 50-aastane Cindy Crawford ja tema 15-aastane tütar tekitavad inimestes segadust -kumb on kumb?

15-aastane Kaia Gerber on justkui koopia emast, millele lisab segadust see, et vaatamata vanusele näeb ta ema välja veel väga kobe, vahendab The Sun.

Cindy Crawfordi figuur ja sile näonahk on suisa nii nooruslikud, et ema ja tütart võiks pidada õdedeks.

Crawfordi tütar on tunnistanud, et kõige paremaid nippe modellitööks - neid on jaganud just ema!

