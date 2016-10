Varssavi Legia jalgpalliklubi juhid kardavad, et nende meeskond võidakse pärast Madridis toimunud fännide mässu Meistrite liigast välja visata.

"Enne kohtumist Madridi Realiga tehti meile mitteametlik hoiatus, et kui fännidega probleeme peaks tulema, võidakse meeskond turniirilt eemaldada," sõnas Legia PR juht Seweryn Dmowski.

Teisipäevase kohtumise eel sai Poola meeskonna fännide tõttu Madridi tänavatel viga 12 inimest, kelle seas oli ka kolm politseinikku. Lisaks vahistati kohalike korravalvajate poolt 13 märatsenud Legia poolehoidjat.

Vähe sellest - Meistrite liiga avavooru kohtumises rikkusid fännid samuti korda ning selle eest on meeskonnal juba kehtiv karistus. Nimelt tuleb kahe nädala pärast peetav järgmine mäng pidada kinniste uste taga. Kui siis veel liigas ollakse.

"Me ei ole veel UEFA-lt ametlikku kirja või süüdistust saanud, aga on kuulda olnud, et see on vägagi võimalik," teatas Dmowski.