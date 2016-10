Viimastel nädalatel on tulnud mul kirjutada mitu artiklit, kus üks või teine õpilane on muutunud koolis vägivaldseks ja rünnanud õpetajat. Põhjused on sealjuures küllaltki banaalsed: õpilane keeldub tundi minemast ja ignoreerib õpetaja korralekutsumisi, õpetaja palub õpilasel enda ja teiste tähelepanu segava tehnikavidina kinnipanekut. Tulemuseks on vägivald õpetaja vastu.

Miks aga taolised asjad juhtuvad? Meenutades aega – nii 13 aastat tagasi –, kui käisin põhikoolis, siis mina küll ei julgenud õpetaja vastu kätt tõsta. Õpetaja oli autoriteet, kelle antud korraldused olid seaduseks. Miks on aga tänapäeva lapsed juba algklassides vägivaldsed nii oma kaasõpilaste kui ka õpetajate suhtes?

Kas põhjuseks võib olla see, et lastel on kujutelm, et vahet pole, mida teed – kunagi ei ole ta milleski süüdi? On see kadunud vastutustunne, teo ja tagajärje seose tajumatus koos liigse teadlikkusega oma õigustest? Nii ollaksegi altid kohe hambaid näitama, kui miski ei meeldi? Või ei suuda õpetajad end enam kehtestada nagu aastaid tagasi?

Lapsel peab olema selge, et kui ta teeb halba, siis järgneb sellele ka reaalne karistus. Oma tegude eest tuleb vastutada ja seda peab õppima juba varakult.