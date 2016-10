Poisi korjas üles Itaalia ainuke põgenikele mõeldud jalgpalliklubi Liberi Nantes. Seal hakkas Bouasse elust rõõmu tundma ja mõistis, et jalgpalli vastu on tal tõsine kirg.

Juhuse või saatuse tahtel mängib Itaalia üks tippklubisid Roma selle sama eelnimetatud pagulasvõistkonnaga iga hooaja eel kontrollmänge. Seal õnnestuski Kamerunist pärit noormehele kolmekordse riigi meistri vaatevälja jääda.

2015. aastal kutsuti andekas poiss Roma meeskonna juurde, kus ta alustas treeninguid noortevõistkonnaga. Kui Bouasse sai tänavu 1. septembril täisealiseks, sõlmis ta meeskonnaga profilepingu.

Lisaks on ta juba paar viimast kuud põhimeeskonna juures treeninud ning peatreener Luciano Spalletti usaldust võitmas. Märkimisväärne on ka see, et Bouasse otsese abistamise ja juhendamise on enda peale võtnud võistkonna üks kogenumaid Danielle De Rossi.

Jalgpallispetsialistid on ründaja positsioonil tegutseva noormehe eeldustest vaimustuses. Mõned on isegi välja käinud, et juba lähiajal võiks temast saada legendaarse Fransesco Totti asendaja.