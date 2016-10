Originaaltiitliga "Band of Brothers" on kümneosaline tõsielul põhinev lühisari, mis räägib USA langevarjuritest, kes Teise maailmasõja ajal pidid vabastama Natsi-Saksamaa võimu alt Normandia ja Madalmaad. Sarja on näidanud ka Eesti Televisioon.

2. "Planeet maa"

Ehk "Planet Earth" on Emmy auhindu võitnud, 11-osaline, viis aastat valminud ja aegade kõige kallim loodusdokumentaalfilm. Sarja teksti luges peale legendaarne loodussaadete tegija David Attenborough. Sarjas näeb vapustavalt hingematmaid kaadreid meie koduplaneedi loodusest ja loomadest.

3. "Halvale teele"

"Breaking Bad" jutustab loo Walter White’st (Bryan Cranston), kes otsustab pärast vähidiagnoosi kuritegelikule teele pöörata ning koos endise õpilase, Jesse Pinkmaniga (Aaron Paul) hakata tootma ja turustama äärmiselt kõrgekvaliteedilist metamfetamiini. Seda selleks, et kindlustada enne surma oma perele hea tulevik. Sari on võitnud seitse Emmy auhinda. Sarja toodeti kokku viis hooaega. Eesti telekanalitest on näidanud seda Fox.

4. "Troonide mäng"

"Troonide mäng" on ka Eestis ülimalt populaarseks saanud USA sari. Tegu on George R.R. Martini romaanidel põhineva sarjaga. "Troonide mäng" on üks maailma kallimaid telesarju, kuna ühe episoodi tootmine maksab keskmiselt 6 miljonit dollarit. Kusjuures sarja jaoks loodud dothraki keel põhineb osaliselt eesti keelel! Sarjas on palju surma, kuid ka draakoneid ja ilusaid alasti naisi.

5. "The Wire"

"The Wire" on USA krimidraama, mille igas hooajas tutvustatakse erinevat Balitmore’i linna institutsioone nagu näiteks koolisüsteem, linnavalitsus, illegaalne narkokaubandus ja nii edasi ja kuidas need mõjutavad linnainimesi. Sari on hinnatud realistliku linnaelu kujutamise eest.

6. "Kosmos: aegruumi Odüsseia"

Dokumentaalsari tutvustab universumi imesid teaduslikust vaatenurgast, pakkudes skeptilist, kuid samas teaduslikku ja emotsionaalset visiooni suurejoonelisest universumist. Sarjas uuritakse planeete, mis meie päikese ümber tiirlevad ja rännatakse läbi universumi, et näha kosmost laias plaanis.

7. "Rick and Morty"

"Rick ja Morty" on animeeritud ulmesari, mis jutustab alkohoolikust hullu teadlase Ricki ja tema lihtsameelse pojapoja Morty seiklustest. Kuid nende seiklused ei ole tavapärased, nad rändavad ajas ja ruumis. Sari on animeeritud paroodia hittfilmist "Tagasi tulevikku".

8. "Kosmos"

"Cosmos" on dokumentaalsari. See on astronoomi Carl Sagani poolt jutustatud tuur universumist ja astronoomilistest teooriatest. Sari on kusjuures väga vana, 1980ndatest, kuid oli omal ajal enim vaadatud seriaal Ameerika avaliku televisiooni ajaloos. Seda dokumentaalsarja on näinud üle 500 miljoni inimese. Sari oli väljapaistev ka murranguliste eriefektide kasutamiste poolest.

9. "Sopranod"

"Sopranod" on ka eesti televaatajate seas väga armastatud draamasari. See räägib New Jerseys elavast fiktiivsest Itaalia-Ameerika maffiaperekonnast, mille liidriks on Tony Soprano. Sari jälgib tema tegevusi ning seda, kuidas ta saab hakkama koduse elu ja maffiaäri probleemidega. Sari on võitnud ka väga palju auhindu. Eesti telepulbik on saanud sarja näha ETV ekraanil.

10. "Sherlock"

"Sherlock" on krimidraama, mis põhineb Sherlock Holmes’i dektetiivilugudel. Sherlockit mängib Benedict Cumberbatch ning Doctor Watsonit Martin Freeman. Vastukaja sarjale on olnud väga positiivne, kõrgelt hinnatakse sarja süžee kvaliteeti ja näitlejameisterlikkust. Sari on saanud ka mitmeid auhindu. Sari on ka eesti publiku poolt väga armastatud ning seda näitab ETV.

Nagu näha, kuuluvad IMDb parimate sarjade listi sarju täiesti erinevatest žanritest, leidub nii draamasarju, dokumentaalsarju kui ka animeeritud sari.