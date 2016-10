President Kaljulaid värskendab oma venekeele oskust ihukaitsjatega suheldes. "Loodetavasti ei ole suur saladus, et osa minu turvameeskonnast ei räägi emakeelena eesti keelt . Kavatsen harjutada keelt seal, kus võimalus on hõlpsalt pakutud.“ Inglise ja prantsuse keelt oli Kaljulaiul tavaks harjutada jooksurajal ning soome keelt kõneles ta Luxemburgi kontrollikojas Soome esindajaga. "Pidev keele vahetamine hoiab mõtte erksa ja avatuna erinevate kultuuride suhtes,“ rääkis Kaljulaid.

Eestis on ligi neljandik elanikkonnast venekeelne. Ida-Ukraina sõja taustal käsitletakse seda rühma sisejulgeoleku ohuna. Kaljulaiu arvates see nii ei ole. "Me ei tembelda inimesi selle järgi, milline on nende nägemus mingis üksikküsimuses.“

Vene keelt või eesti keelt emakeelena rääkivate inimeste vaadete erinevusi eelkõige Ukraina konflikti suhtes seletatakse sageli Venemaa riiklike telekanalite mõjuga. "Kõik Eesti elanikud teavad, millised on Eesti vaated. Eestis on mõttevabadus. Kedagi ei saa keelata loomast arvamust mistahes teadmise põhjal, mis on enese jaoks oluline.“ Ka ei usu Kaljulaid, et venekeelsed elanikud oleksid väga üksmeelsed. Erinevate rühmade sees on suuremad eriarvamused kui nende vahel, usub Kaljulaid.

Soome ajaleht kirjutab, et Eesti riigijuhid on välis- ja julgeolekupoliitilistes küsimustes erakordselt üksmeelsed, ka Kaljulaid ei eristu joonest.

"Venemaa käitub ettearvamatult, on iseseisvatele riikidele kallale tunginud, rikkunud rahvusvahelisi leppeid. Ei ole mõistlik selliste arengute suhtes hoolimatu olla,“ ütles Kaljulaid. Eesti üritab hoida suhteid Venemaaga Euroopa Liidu raamides. "Oleme eriti rahul, et EL on püsinud ühtsena agressiivse Venemaa suhtes.“

Kas Eesti võib teha midagi pingete leevendamiseks Läänemere piirkonnas? "Võime koos oma liitlastega ELis avaldada selgelt, et poliitika põhineb väärtustel.“

Aga Eesti president? "President saab aktiivselt arendada liitlastega koostööd nii, et lähenemisviis säilib ühtsena.“

Helsingin Sanomat kirjutab, et kaks nädalat presidendiametis olnud Kersti Kaljulaid nõustus presidendiks kandideerima neli nädalat tagasi – tempo on olnud erakordne. Uus president on pääsenud suuremast kriitikast, kuid surve valimiskorra muutmisele on kasvanud. Arutelu valimiskorra muutmise üle on Kaljulaiu sõnul riigikogu ülesanne.

Soome ja Eesti suhteid näeb Kaljulaid Talsinki-inimesena. Tallinna ja Helsingi vahel moodustuvad üha tihedamad majandussuhted. Peagi ehitatakse Soome ja Eesti vahele Euroopa Liidu toel Balticconnectori gaasijuhe, ühtlustatakse digitaalteenuseid ning kunagi tulevikus võib valmida ka rongitunnel. "Rongitunnelit ei kujuta ilma Rail Balticuta,“ sõnas Kaljulaid.

Soomes elab ligikaudu 70 000 eestlast ning Eestis umbes 7000 soomlast, reisijate hulk kahe maa vahel on aastatega kasvanud. Kui Soome jaoks on see tähendanud rändevõitu ja töötegijaid, siis mida tähendab see Eesti jaoks? "Eesti on võitnud seda, et nad tulevad reedeti Eestisse,“ sõnas Kaljulaid. Parema palga järel liikumine on olnud osa arengust. Kaljulaidi hinnangul on Eesti õnnestunud selles, et Soomest ja Rootsist kodumaale reisimine ei ole üleliia kallis ega liialt aeganõudev.

Mida saab Eesti teha, et väikesepalgalised ei peaks toimetuleku pärast Soome rändama? "Eesti peab keskmise palga august välja ronima,“ vastas president.

Tänavu on keskmine palk Eestis tõusnud 1100 euroni, mis on vähem kui kolmandik Soome keskmisest töötasust. Põhjamaade ettevõtted ei lähe enam Eestisse, et kulusid säästa. "Nüüd on toimumas muutus. Me võime koos otsida oma innovatiivsetele ideedele kohta rahvusvahelisel turul,“ rääkis Kaljulaid.