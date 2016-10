Moetoimetaja Dan Michel soovitab valida suuruse, mis on su tavaline õueriiete suurus. Kui nahkjopet selga proovid, siis pane nööbid või lukk kinni. See peaks olema keha järgi ja embama üsna lähedalt su käsivarsi.

Meesterõivaste teemal kirjutavad moeajakirjanikud pole seni leidnud ühtki ikoonilisemat riideeset kui seda on nahkjakk, märgib Men's Health . Rahvusvaheline ägeduse sümbol, ajatu seljakate, mis peaks olema iga mehe garderoobis. Ja parim osa on veel see, et kõrgekvaliteetne nahkjakk kestab sisuliselt igavesti. See teebki nahkjaki nii eriliseks, et sissekantuna näeb ta veelgi parem välja. Siinkohal juhend, kuidas valida nahkjakki, mis sobib su isiksusega – nüüd ja igavesti.

Nahast bomberjoped ja mootorrattajakid peaksid ulatuma vööni. See võib tunduda veidi lühem, kui harjunud oled, aga see on normaalne.

Kui jaki alumine äär su kubet puudutab, siis on see liiga pikk – ja mida pikem on jakk, seda lühemana sa ise tundud.

PARIMAD NAHKJOPE VÄRVID

Oma esimese nahkjopi puhul jää musta või pruuni juurde. Neist ei saa sul kunagi siiber ja see klassikaline stiil ei lähe ka kunagi moest.

Kui sul must või pruun juba on, siis teine võiks olla näiteks kesköösinine. Kaugemalt paistab see nagu must, aga lähemal vaatlusel delikaatselt äge. Meile meeldib see voolujooneline Andrew Marci tsiklijope (nordstrom.com).

VALI ÕIGE STIIL

Esimese tagi ostja võiks valida sellest TOP3-st: café racer (kerge tsikli järgi), bomber, baikeri jope.

Café racer'i jakil, nagu sellel Ball and Buck Schott NYC-l, on püstkrae ning minimaalselt kellasid ja vilesid, mis teeb sellest kõige ametlikuma valiku (ballandbuck.com).

Kui vaja on midagi igapäevasemat, siis on suurepärane valik see Andrew Marci lambanahkne bomber, millel on kootud krae ja mansetid. See on sportlikuma stiili esindaja ja näeb suurepärane välja koos teksadega (allsaints.com).

Ja muidugi kõige pahapoisilikum valik: mootorratturi tagi. See klassikalise reväärkraega variant siin lisab igale riietusele iseloomu ja asümmeetriline tõmblukk eristab (calvinklein.com).

Misiganes stiili sa ka ei valiks, alati otsi klassikalist siluetti võimalikult väheste detailidega, märgib Michel. See tähendab, et ei mingeid tepitud õlgu, kullatud lukke, karusnahkseid kraesid või ehistaskuid.

Kui sa selle välimust just väga ei armasta, siis väldi seemisnahka, kuna seda pehmet nahka on raske säilitada.

KUI PALJU NAHKJOPE EEST MAKSTA

Häid nahkjakke võib leida vähem kui 500 dollari eest (1 USA dollar on umbes 90 eurosenti) ja suurepäraseid vähem kui 1000 eest.

Kõige kallim on täistoimnahk – nahk, mida pole lihvitud, et ebatasasusi peita – või taimpargitud materjal.

Kui sa ehtsat jakki osta ei jaksa, siis soovitab Michel pigem raha koguda, kui võltsnahka osta. "Sellest saab isegi teiselt poolt tuba aru," märgib ta.

Soodsam alternatiiv on ka impregneeritud riidest jope hankimine. Näiteks see Johnston Murphy tagi näeb kena välja ja ei teeskle samas, et on midagi muud, nagu teeb dermatiin.

KUIDAS NAHKJOPET KANDA

Kuna nahkjopp peaks langema su taljele, siis muudavad kotjad või madala värvliga teksad sind matsakamaks, ütleb Michel. Väldi riietusesemeid, millel on lõdvem või alt laienev lõige. Püksid peaksid olema sirge või kitsa lõikega.

Kui pead välja nägema veidi ametlikum siis võid kanda cafe raceri tagi seal, kus muidu bleisrit. Elutargema mulje jätmiseks võid kanda selle all rullkraega pulloveri.