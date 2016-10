Kas sa teadsid, et spermas on aineid, mis mõjutavad suuresti naiste heaolu?

New Yorki Ülikooli teadlased tõestasid nimelt, et naised, kes seksivad regulaarselt ilma kondoomita, kogevad oluliselt vähem depressiooni, vahendab Bild. Leiti, et sperma sisaldab õnnehormoone endorfiin ja serotoniin, mis on antidepressantidest parimad. Samuti leiti spermast aineid, mis stimuleerivad kilpnääret, vähendades nii naise väsimust, meeleolulangust, pidevat külmatunnet, kaalutõusu ja nahakuivust ning ka und soodustavaid aineid. Kõik need ained jõuavad spermast läbi limaskesta otse naise vereringesse.

Seega leiti veel üks põhjus, miks seks on tervisele kasulik. Kuid – harrasta ilma kondoomita seksi suguhaigustest hoidumiseks vaid partneriga, keda usaldad.