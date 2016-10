Legendaarne soome näitleja ja laulja Vesa-Matti Loiri on ajakirja Apu teatel viimase viie aastaga üle 70 kilo maha võtnud.

Saladuseks on maovähenduslõikus. 71aastane Vesku rõõmustab ajakirja intervjuus, et salenemine on tema lauluhäälele hästi mõjunud – kõrged noodid on varasemast heledamad. Seda olevat kuulda ka värskel plaadil “Pyhät tekstit”. “Nüüd on üle pika aja hõlpsam musitseerida. Pole enam seda tunnet, et olen vana kaagutav risu.”

Meelelahutuslegend kannatab ka suhkruhaiguse all, mis vahepeal tema tervisliku seisundi tuksi keeras. Vaevusi on juurde tulnud, tunnistab Loiri. “Tean kuramuse hästi, et ega ma enam kaua vastu ei pea. Aga ega ma selliste asjade peale eriti ei mõtle.” Aeg-ajalt tabavad Veskut siiski masendushood. “Siis unistan magama minnes, et ma ei peaks siia maailma enam üles ärkama,” pihib Apu.