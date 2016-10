President Kersti Kaljulaidi hinnangul võib Tallinna-Helsingi vaheline tunnel osutuda vajalikuks eelkõige kaubavedude seisukohalt.

”Kui keegi oleks küsinud 20 aastat tagasi, kas Helsingi ja Tallinna vahel peaks nii palju laevu käima, oleks ilmselt vastatud, et meie analüüsid näitavad, et ei. Nii et kuigi tunnel ei paku kuigi palju päikesepaistet ega karaoket, võib see siiski eelkõige kaubavedude seisukohalt kasulik olla,” tõdes Kaljulaid koos Soome presidendi Sauli Niinistöga peetud pressikonverentsil, vahendas ERRi uudisteportaal.

Kui presidentide käest küsiti Venemaa vastaste täiendavate majandussanktsioonide kohta, leidis Kaljulaid, et kui need toimivad, võiks neid ka kasutada. ”Need on meie jaoks õrn teema, sest nii Eesti kui ka Soome majandused on haavatavad," ütles Kaljulaid ja lisas: "Aga me peame vaatama, mis on kaalul: inimelud, nii Ukrainas kui ka Süürias."