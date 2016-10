Cracked.comi teooria kohaselt on tegu maailmalõpust rääkiva sarjaga, kus tegelaskujud Sheldon, Leonard, Raj ja Howard on tegelikult tänapäevased vasted Einsteinile ja Teslale. Kuna aga aasta on 2016, keskenduvad nad ühiskonna survel pigem naistele ja telerile ning ei süvene suuremasse pilti. Nad elavad vales ajastus.

Sarja nimi tuleneb faktist, et ühel päeval jõuab universum punkti, kus kõik surevad, ent kuigi nelik suudaks meid kaosest päästa, on nad liiga ametis teleri vaatamisega ja plaan luhtub.

2. "Sõbrad" ("Friends")

Gellarite pere lemmik oli vaieldamatult Ross, kuna noorem Monica sai enda peale kogu ema Judy viha. Ühe Redditi kasutaja arvates sündis Monica enda ema afäärist teise mehega, mistõttu on Ross poolvend. Kuna Judy tunneb end süüdi, elab ta end ka rohkem tütre peal välja. See teooria seletavat ka seda, miks Rossi huvitab rohkem enda juudi päritolu.

3. "Scrubs"

Koristaja nime teadasaamine muutus sarjas üheks põhiteemaks, kuigi viimases osas see viimaks ka selgus: Glen Matthews. Kaks sekundit pärast nime avaldamist kutsub üks internidest koristajat aga Tommyks. Seega ei öelnud mees ilmselt enda õiget nime.

Kirjanik Jon Negroni teooria kohaselt on koristaja päris nimi Neil Flynn ehk teda kehastava näitleja sünninimi. Ta viitab episoodile, kus JD avastas, et koristaja on teinud väikese rolli ühes filmis, kus ka tegelikult Flynn teises rollis üles astus. Seega, koristaja nimi on Neil.

4. "Simpsonid" ("The Simpsons")

Neljandas hooajas langes Homer koomasse ning nüüd usuvad osad fännid, et mees pole senini üles ärganud ning kõik edasi toimunu on mehe peas. Väidetavalt muutusid multika osad pärast 1993. aastat aina veidramaks ning kõik episoodid, kus kuulsused üles astusid, tulenevad sellest, et Homeri pere kõneleb neist palatis.

5. "Kuidas ma kohtasin teie ema" ("How I Met Your Mother")

Barney tegelaskuju võib küll olla teleajaloo suurim naistemees, ent kuna loo jutustajaks on sõber Ted, võib uskuda, et tegu on liialdustega. Nii et äkki soovis Barney tegelikult kogu selle aja hoopis peret luua või last saada? Nii liiderlikul mehel pidanuks aastate jooksul ikkagi kuidagi nii minema, et ta isaks saab. Väidetavalt läksid Robin ja Barney lahku just seetõttu, et mees polnud viljakas ning naine ei soovinud lapsi.

Finaalosas selgub, et Barney ikkagi sai isaks, ent väidetavalt polnud tegu "õnnetusega", vaid adopteerimisotsusega ehk siis Barney sai viimaks agentuuri abil isaks.

6. "Ränirahnud" ("The Flintstones")

1987. aastal kohtusid ühes episoodis Ränirahnud ja Jetsonid (tulevikustsenaariumiga multifilm). Jetsonite pereisa Elroy ehitab ajamasina, et minna tulevikku, ent vea tõttu satutakse minevikku. Veebilehe The Nerdist hinnangul kõik siiski töötas ja jõutigi postapokalüptilisse tulevikku.

Mingis punktis hävitas tuumakatastroof Maa, mistõttu koliti orbiidile (Jetsonid), ent tasapisi Maa paranes, floora ja fauna taastusid ning dinosauruseid suudeti taas kloonida. Kui inimesed viimaks taas koduplaneedile jala tõstsid, otsustati kõrgtehnoloogiast loobuda selle võimalike tagajärgede tõttu. Seetõttu loodi peamiselt loodusel põhinev süsteem, kus loomade abil sõideti masinatega, linnu nokka plaadimängija nõelana jne. Inimesed üritasid taastada seda, mida varasemate põlvkondade tegevusest mäletati (miks peaks Ränirahnud tähistama jõule?).