Ajatu Sharon Stone näitas Malibu rannas vallatuid poose bikiinides. Naise keha ei reeda ühestki küljest, et tegu võiks olla 58-aastase naisega...

Näitlejatar Sharon Stone demonstreeris oma trimmis keha, mis teeb kadedaks temast palju nooremad, kui kohalikus rannas toimusid võtted naise viimase projekti tarbeks, vahendab Mirror.

Tegu on võttega võrkpalliplatsil filmi "A Little Something For Your Birthday" tarbeks, kus kaasategev ka Jason Gibson.

Vaata SIIT!