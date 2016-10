Kas "Võsareporterit" mäletate? See skandaalne, aga ülimenukas Peeter Võsa poolt juhtitud saatesari, mis 2012. aastal lõppes, käis üle Eesti tegemas reportaaže lihtsate inimeste eludest eesmärgiga neid aidata. Kuid lood, mis "Võsareporteri" vahendusel teleekraanile jõudsid, olid sageli šokeerivad ja ahastust tekitavad, aga samas olid need ka halekoomilised, et ei teadnudki, kas naerda või nutta. Et oma päeva veidi lõbusamaks muuta, viska "Võsareporteri" vanadele klippidele pilk peale! 1. Saarepeedi inimesed: Vesipea, Pudi ja Õed Puugid

"Võsareporter" külastas Saarepeedi valda Viljandimaal, et lahendada naabrite tüli. Proua Fatme kaebas "õdede Puukide" ning Guido, ehk Vesipea peale, et nemad on vargad ja muidu halvad inimesed. Näha sai ka lõbusat viinalembest selli nimega Pudi.