Õhtuleht ja Umami korraldasid katse ning maitsesid erinevaid aasiapäraseid snäkke – valikus oli nii mõndagi põnevat, kummalise välimusega ja ootamatu maitsega.

Umami sündis armastusest toidu ja põnevate maitsete vastu. See on mõeldud kõigile, kellele toit ei ole pelgalt kõhutäide, vaid võimalus kogeda midagi uut, saada elamusi ja teha head nii kehale kui vaimule.

Snäkke hindasid seitse inimest seitsmepallisüsteemis, mis tähendab, et suurim võimalik punktide arv oli 49. Iga hinnet sai igaüks anda vaid korra. Allpool on välja toodud hindajate kommentaarid põnevatele snäkkidele.

Krevetikrõpsud – 39 punkti

Liisu: "Krevetisõbrale on see suurepärane krõps! Mõnusalt mahe krevetimaitse – ei domineeri, aga on olemas."

Sander: "Kõige paremad! Uus lemmik!"

Rachel: "Krevetimaitse pole liiga tugev, nii et see sobib ka neile, kes ei ole suured krevetifännid."

Tiit: "Mulle kui krevetisõbrale meeldiks, kui maitse oleks tugevam."

Jürgen: "Meenutab natuke maisikepikesi."

Maria: "Ostaks – maitses hästi."

Evelin: "Tunda on huvitavat magusat kõrvalmaitset."

Maria: "Kõik maitsed on tasakaalus. Imeline."

(Tiina Kõrtsini)

Läätsetšipsid tšilliga – 37 punkti

Liisu: "Mulle meeldib, et need ei ole nagu klassikalised kartulikrõpsud. Need on hea maheda maitsega."

Sander: "Ülihead. Meenutavad lapsepõlvelemmikuid Viguri krõpse. Absoluutne lemmik sellest valikust!"

Tiit: "Maitse tuletab meelde peekonikrõpsu Ossu."

Rachel: "Tšillit on tunda ja minu jaoks täpselt piisavalt."

Jürgen: "Mõnusalt tšillised soolase maitsega."

Evelin: "Sobib nii vürtside armastajale kui ka sellele, kes vürtsi pelgab."

(Tiina Kõrtsini)

Pocky küpsisepulgad mustikaga – 36 punkti

Liisu: "Huvitav, kas need on päris mustikad? Maitselt isegi tunduvad olevat."

Sander: "Täiesti mustikas! Nagu sööks mustikaküpsist. Pole paha!"

Rachel: "Minu meelest sobiks seda süüa jogurtiga."

Tiit: "Maheda maitsega."

Jürgen: "Ma arvan, et see meeldiks hästi lastele."

Maria: "Huvitav, aga natuke liiga vürtsikas."

Evelin: "Imeline maius."

(Tiina Kõrtsini)

Pocky küpsisepulgad šokolaadiga – 31 punkti

Liisu: "Millegi erilisega silma ei paista, aga kindlasti asi, mida sööksin."

Sander: "Nagu sööks šokolaadiküpsist! Pole paha!"

Rachel: "Väga maitsev. Lihtne ja magus. Sobib neile, kes ei otsi erilist eksootikat."

Maria: "Nagu tavalised šokolaadikepikesed. Ostaksin hea meelega."

Evelin: "Ilmselt meeldiks see lastele."

(Tiina Kõrtsini)

Jaapani vetika krõpsud, nori-vetikatest – 20 punkti

Liisu: "Kui esimene ehmatus üle elada, on täitsa hea."

Sander: "Maitse on parem kui lõhn."

- Maitseb nagu krõbe norileht.

Tiit: "Välimuselt pole see just eriti ilus, aga samas on huvitav. Näevad välja nagu vahvlilaastud, aga tumedat värvi."

Rachel: "Pole liiga soolane."

Evelin: "Neutraalne maitse. Loodame, et on ka tervislik."

(Tiina Kõrtsini)

Küpsised rohelise teega – 18 punkti

Liisu: "Väga huvitav maitseelamus."

Sander: "Tee tahkel kujul."

Rachel: "Need küpsised on vahva kujuga."

Tiit: "Magusad. Krõmpsuv vahvel on ümber. Rohelise tee maitse on tuntav."

Evelin: "Hea vaheldus šokolaadile."

(Tiina Kõrtsini)

Jaapani vetika krõpsud, kimchi maitsega – 15 punkti

Liisu: "Väga terav elamus. Sobib terava söögi armastajatele."

Sander: "Ikka väga tuline!"

Tiit: "Esialgu mõtlesin, et appi, ma ei taha rohkem. Aga pärast võtsin veel. Hakkab meeldima."

Evelin: "Kui ma oleksin vetikas, siis oleksin kõige maitsvam vetikas maailmas."