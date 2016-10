Teisipäeval, 25. oktoobril tähistatakse ülemaailmset pastapäeva, mille puhul püstitatakse Eesti ajaloo pikima pasta rekord – eesmärgiks on ära mõõta ligi 200 meetrit pikk ja 120 kilo kaaluv pastakett.



Kõiki pastasõpru oodatakse 25. oktoobril kell 12 Tallinna kesklinnas asuva Solaris keskuse Vapiano teisele korrusele, kust rekordi püstitamine alguse saab.



“Oleme asja testinud ja võin julgelt öelda, et meie spetsiaalne pastamasin suudab vähem kui tunniga valmis teha pea 200-meetrit linguine’i pastat, aga selleks, et pastakett poole peal katki ei läheks ja tulemuse ära mõõta saaksime, on meil vaja abikäsi,” kutsus Vapiano restoranide üks partneritest ja arendajatest Tarvo Jaansoo kõiki pastasõpru Solaris keskuses sündivale Eesti rekordile kaasa aitama. Peale tulemuse ära mõõtmist premeeritakse kõiki osalejaid keskuse aatriumis spetsiaalselt selleks ürituseks ära pakitud värske pastaga.



Itaalia köök on Jaansoo sõnul Eestis aasta-aastalt ühe enam populaarsust kogunud ning seetõttu otsustatigi itaallaste kultustoidule ehk pastale pühendatud rahvusvahelist päeva esmakordselt ka siin suurejooneliselt tähistada.



“Eestis on sel aastal Vapiano restorane külastanud ligi pool miljonit inimest, kellele oleme serveerinud üle 220 000 värske pastaroa – juba see on omamoodi rekord,” märkis Jaansoo ning lisas, et kohaliku müügiedetabeli tipus troonivad tuntud klassikud nagu Pasta Carbonara, Pasta Bolognese ja Pasta Arrabiata.



“Kuigi üldiselt armastab eestlane süüa kana või mereande sisaldavat pastat, pakume täna järjest rohkem ka vegan ja täistera pastasid, mis näitab selgelt tervislikuma ja teadlikuma toitumise trendi kasvu.”



Rahvusvahelist pastapäeva peetakse juba üle 20 aasta ning sellele on pühendatud iga-aastane suur pasta kongress Itaalias, kus osalevad parimad pastatootjad üle kogu maailma. Eestis korraldab pastapäeva üks populaarsemaid Itaalia toitu pakkuvaid restoranikette Vapiano, mille esimene restoran avati Tallinnas 2008. aastal.



Rekordi püstitamisel osalemiseks saab registreeruda siin!