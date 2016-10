Hirmuäratav video, kus grupp hirmunuid koolitüdrukuid sunnitakse mudasesse vette, kus nende suunas visatakse ka püütoneid.

Videol on näha, kuidas 10-12aastased tüdrukud hirmust kisavad ja on ahastuses, kuid mehed näikse neid justkui aina mõnitavat, vahendab Metro.

Tegu on Malaisias filmitud videoga, mille muudab veelgi võikamaks see, et tegu on riigis ametliku ja lubatud programmiga, mille eesmärk on lastes kasvatada enesekindlust.

Videot vaadates jääb küll täiesti teine mulje...

Video!