“Üleilmne julgeolekukeskkond on ärev. Euroopa seisab suurte väljakutsete ees, nimetagem siinkohal kasvõi Ukraina konflikti või olukorda Süürias. Välis- ja julgeolekupoliitiliselt sarnaselt mõtlevate riikide ühtsuse hoidmine ja vastastikune solidaarsus on sellistel aegadel võtmetähtsusega. Mul on hea meel tõdeda, et jagame Soomega samu väärtusi,” rääkis president Kersti Kaljulaid kohtumisel Soome presidendiga.

President Kaljulaid rõhutas, et Eesti jaoks on oluline tiheda kaitsekoostöö jätkamine Soomega ning regiooni turvalisus on naaberriikide peamine huvi, vahendas Vabariigi Presidendi Kantselei avalike suhete osakond. “Pingeline julgeolekuolukord on veelgi tõhustanud Põhjamaade ja Balti riikide vahelist koostööd. Soome on Eestile selles küsimuses hea ja kindel partner. Meie kaitseväelased teevad tihedat koostööd nii Soome lahe ääres kui ka kodust kaugel Liibanonis ja Malis,” ütles Kaljulaid.