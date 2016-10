On mitmeid häid nippe, kuidas igapäevast töötegemist hõlpsamaks ning mõnusamaks muuta. Tänasel päeval räägitakse üha enam õigest töömuusikast, interjööri värvivalikust ning kontorimoest – taas tõstab pead läänelik vesterni stiil. Innovatsioonid saabuvad üleöö, kuid kõik need, kes veedavad pikki päevi kontoris, nõustuvad, et kõige olulisem on siiski töötool. Kui istud halva kvaliteediga viletsal toolil, siis on loomulik, et kaasnevad selja- ja õlavalud ning see raskendab tööle keskendumist. Niisiis, kuidas valida parim kontoritool?

Paljud kontoritöötajad võitlevad seljavaludega, mispärast rõhutavad ka meditsiinitöötajad korralike töötoolide olulisust. Tooli valides tuleks ekspertide sõnul arvestada, kui pikka aega järjest toolil istutakse. Lisaks tuleb arvestada inimese enda eripäradega nagu pikkus, kaal ja vanus. Toolil peaksid olema reguleeritav ning alaselga toetav seljatugi ja mugavad käetoed.

Toole on võimalik jagada juhatajate, töötajate ning külaliste toolideks. Kindlasti tekib küsimus, kas ülemustel peab olema nii väga erinev tool, kuid harilikult valivad nemad mudeli, millel on kõrgem seljatugi, silmapaistvad käetoed ning äärmiselt mugavad rattad manööverdamiseks.

Kaup24 spetsialistide sõnul on kõige populaarsemad kvaliteetsed päris- või kunstnahast kergesti reguleeritavad toolid, millel on mugav seljatugi ning käetoed. Toolide hind oleneb suuresti materjalist ning tootja nimest. Riide või võrguga kaetud toolid on harilikult soodsamad kui need, mis kaetud nahaga. Nendest omakorda on soodsamad kunstnahast toolid. Püstisema asendiga kontoritoolid on mugavad just liikuva tööga inimestele, kes pidevalt toolilt püsti peavad tõusma. Sobivat tooli valides on loomulikult tähtis ka värv, materjal ja disain. Kuna e-poodides on toolide hinnad tavaliselt madalamad kui tavakauplustes – hinnavahe võib ulatuda lausa 50%-ni, siis soovitame julgelt tutvuda veebipoodides pakutava valikuga.

Teinekord tuleb meil töötada inimestega, kel on töökohale eriti kõrged nõudmised. Nad muudavad mitmel korral oma laualambi valgust, vahetavad sadu kordi laua kõrgust ning lõpuks keelduvad siiski sellistes tingimustes töö tegemisest, kuna neile ei ole leitud sobivat töötooli. Kuid sellegipoolest, kuna paljud inimesed töötavad suisa 70% oma päevast, siis on äärmiselt oluline leida endale sobiv ja mugav kontoritool, mis innustab meid endale kõrgemaid sihte seadma ning sellega ka enam oma tööle pühenduma.