Harju maakohus kuulutas eile välja Tere AS-i emaettevõtte Elveda OÜ pankroti. Ettevõte kaebab pankrotimääruse edasi.

„Kindlasti kaebame edasi ringkonnakohtusse,“ sõnas Elveda OÜ-d esindav vandeadvokaat Veikko Puolakainen. „Meie hinnangul emaettevõte maksejõuetu ei ole ja ka meie sisuline õiguslik käsitlus nõude alustest ei kattu maakohtu seisukohtadega. Esiteks tuleks vaidlusalune nõue maksejõuetuse hindamisel kõrvale heita, kuna selle üle käib sisuline õigusvaidlus. OÜ Elveda on seisukohal, et temalt AS Tere kohustuste täitmist nõuda ei saa. Teiseks ületab emaettevõttele kuuluva vara ehk AS Tere aktsiate väärtus igal juhul vaidlusalust nõuet, kuna vara väärtuse leidmisel on sellest kohustused juba maha arvestatud. Teisisõnu, pärast ettevõtte müüki ja sealhulgas vaidlusaluse nõude tasumist jääb Elvedale veel märkimisväärses mahus vaba raha,“ rääkis Puolakainen, miks ettevõte on otsustanud pöörduda järgmise kohtuastme poole.

Pankrotihalduri Maire Armi otsus vahetada Tere AS nõukogu ja juhatus on üllatav, ettevõttele ei ole teada määratud isikute edasised plaanid. Ettevõte on huvitatud koostööst, milliseks kujuneb uue nõukogu ja juhatuse tegevuskava, näitab aeg.

Piimatööstuse igapäevatööd otseselt Elveda OÜ pankroti väljakuulutamine ei mõjuta, kuigi müügiüksusel ja administratsioonil on vajalik täiendavalt partneritele erinevates riikides selgitada, mida täpselt otsus tähendab.

Tere AS-i ladusa edasise töö jaoks on olulisem stabiilsus ja rahu, ka õigusrahu. „Oleme aktiivselt pidanud läbirääkimisi huvitatud osapooltega ja leidmas lahendusi, mis arvatavasti sobivad ka teistele osapooltele. Eesmärgiks on juba lähiajal jõuda partneritega kokkuleppele, mis tagaks ettevõtte igapäevase rahuliku toimimise,“ kommenteeris Oliver Kruuda.