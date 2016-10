Kui veel 1990. aastal registreeriti maailmas 1,66 miljonit reieluukaela murdu, siis aastaks 2050 prognoositakse selle arvu kasvamist 6,26 miljonini aastas. Täna on ülemaailmne osteoporoosi päev, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust osteoporoosi ennetamisest, diagnoosimisest ja ravist. Osteoporoos ehk luuhõrenemine on skeleti haigus, mille puhul väheneb luude mass ja häirub luukoe struktuur. Luud muutuvad hõredaks ning murduvad kergesti. Haiguse algstaadiumis erilisi sümptomeid ei ole, võivad esineda tagasihoidlikud valud seljas või puusas. Sageli on esimeseks märgiks luumurru tekkimine ilma erilise tugeva traumata. Luu võib murduda iseenesest, mis on sageli iseloomulik lülisamba murdude puhul vanematel inimestel. Qvalitas Arstikeskuse sisearsti dr Sirje Siim sõnul on luude hõrenemise ja osteoporootilise murru tekkeks on hulk riskifaktoreid. „Vanem iga, naissugu, menopaus, osteoporoos lähisugulastel, mitmed kroonilised haigused, pikaaegne ravi teatud krooniliste haiguste korral ja hüpogonadism meestel on riskitegurid, mida me muuta ei saa. Küll aga saame hoiduda sellistest faktoritest nagu suitsetamine, liigne alkoholitarbimine, liialt madal kehakaal, tasakaalustamata toitumine ja vähene kehaline aktiivsus,“ sõnas dr Siim.

Oluline on teada, et haigust saab ennetada "Luumass saavutatakse juba noores eas ning seetõttu on oluline, et toitumine ja füüsiline koormus oleks tasakaalus juba nooremas eas, seda väiksem on risk osteoporoosi tekkele hilisemas eas," lisas dr Siim.

Vanemas eas inimestel tasub mõõta pikkust ja võrrelda seda noorema ea mõõtudega. Kui pikkus on vähenenud üle 3 cm ja esineb selgroo kõverus (küür) turjas, võib kahtlustada luuhõrenemist. Osteoporoosi on võimalik varakult diagnoosida, määrates inimese luutiheduse densitomeetri abil. Dr. Siimu sõnul on soovitav, et naisterahvad peaksid oma esimese luutiheduse mõõtmise tegema vähemalt 60. eluaastaks, kõik mehed võiks olla mõõdetud 70. eluaastaks.