Tõde on aga see, et porno nügib seksi piire kaugemale, et rahuldada meie kergesti tüdivaid ajusid – mis tähendab, et su ekraanile võib pääseda ka veidrat kraami.

"Enamik inimesi usub, et porno on selle peegeldus, mis tegelikult magamistoas juhtub – nagu näitaks see lihtsalt inimesi tegemas seda, mida nad teevad," sõnab Arkansas' ülikooli psühholoog ja pornograafia efektide uurija Ana Bridges.

Tänaseks oled ilmselt aru saanud, et "Helista mulle, mõtlen vaid sulle" liinil töötavad tüdrukud ei ole sinust hirmus vaimustatud, vaid teevad lihtsalt tööd. Aga see ei tähenda veel, et sa oleksid endale teadvustanud mitmed muud valed, mida pajatab porno, märgib Men's Health .

Tõlge: kui arvad, et kõik teevadki seda, mida sa näed, siis võib sulle kinnistuda, et need mõned asjad ongi "hea seks" – ja lõpuks see piirab sind.

Niisiis, millised käigud võiksime jätta proffidele? Ja millistel seksialastel uskumustel võiksime minna lasta?

1. TOPELTÜHE.

Hiljutises analüüsis kõige paremini müüva porno kohta märkis Bridges, et ligikaudu viiendik sellistest stseenidest sisaldas kahekordset penetratsiooni. Ent ühes peatselt avaldatavas uuringus märgitakse, et vaid 3% meestest ja 1% naistest on tegelikult seda kahe peenisega akti proovinud.

"Tegelikus elus oleks see naistele äärmiselt ebamugav kui mitte valus," märgib Wideneri ülikooli inimseksuaalsuse abiprofessor Justin Sitron.

Proovi parem seda: osa naudingust – vähemalt meestele – seisneb selles, et topeltühte puhul on tupp tihedam. Seda saab tekitada ka ilma abijõududeta. Sitron soovitab lihtsalt hõõruda peenist tema kõvasti kokkupigistatud reite vahel. Või katseta WeVibe'iga – see on vibraator, mille saad mugavalt asetada temakese sisse koos oma peenisega.

2. TEMAKE OIGAB PIDEVALT.

Kui naised oleks nii erutuvad kui pornos, siis väänleksid nad ööpäevaringselt orgasmikrampides.

"See ekstaas on ebarealistlik," ütleb Bridges. "Kui uskuda pilke ja hääli, näib iga üksik puudutus orgasmi esile kutsuvat."

Kurb reaalsus: Emory ülikooli uuringus leiti, et 75% naistest on seda teeselnud – ja teevad seda veelgi tõenäolisemalt, kui arvavad, et sa uskuma jääd. Võiks arvata, et keegi, kes usub ekraanil 20 minutit vahetpidamata kestvat mõmisemist, on natuke kergeusklik.

Proovi parem seda: kui teie hullamised on hirmutavalt vaiksed, siis soovitab Sitron teha ettepanek panna taustale väikseks inspiratsiooniks porno mängima. Kui temakesele ei meeldi pornotähti teie magamistuppa lasta, siis võid panna kokku nimestiku lugudest, millel on seksuaalselt sisendavad sõnad – need võiks aidata teil mõlemal vabamalt võtta.

(PantherMedia / Scanpix)

3. ÄÄRMUSLIK SIIVUTU JUTT.

Bridges'i analüüsi kohaselt sisaldab ligi pool populaarse porno stseenidest teatud nimedega kutsumist. Mis mõte kogu sel libu-jutul on?

"See on meeldetuletus, et ta on paha tüdruk ja nii on normaalne teda vastavalt kohelda," sõnab Bridges. "Ta pole keegi, keda kohelda kui väärtuslikku."

Päris-maailma statistika: 20% naistest on seda oma magamistoas päriselt katsetanud ja peaaegu kellelegi see ei meeldinud. Pole üllatav: "Päris inimesed ei naudi alandamist," ütleb Sitron.

Proovi parem seda: sa võid võtta magamistoas ohjad enda kätte – ka verbaalselt – ilma, et oma tüdrukut hooraks kutsuksid.

"Räägi siivutult küsimuste võtmes, mittealandavas võtmes," soovitab Sitron.

Näiteks võid küsida "kas võin sulle laksu anda?" või "kas võin sind juustest sikutada?" – mida iganes sa tahaksid proovida. Sellisel moel saad loa kontrolli võtmiseks.

4. NÄOLE PURSKAMINE.

Bridges ütleb, et temakese näole purskamine [pornovideos] on kui tõendusmaterjal, et see, mida sa näed, on ehe. See võib selgitada, miks mehed pornos 81% juhtudest lõpetavad mujale kui naise tuppe.

Bridges leidis ka umbes 2/3 inimestest on seda proovinud. Aga erinevalt pornost ei meeldinud 80% naistest mõte sellest, et mees tema näole või suhu lõpetab.

"Pornos on hoopis teistsugune reaktsioon," märgib Bridges. Tõlge: näitlejanna käitub nagu oleks see täielik ekstaas.

Proovi parem nii: ära küsi talle näole purskamiseks luba 30 sekundit enne selle tegemist.

"Kõrghetkel võivad inimesed nõustuda tegema asju, mida nad tingimata ei tahaks," ütleb Sitron.

Võta selleks aega, et uurida temakeselt, kuidas see talle sobida võiks. Kui mitte näole, siis ehk kõhule, rindadele või seljale.

5. MEHEL ON KOGU AEG KÕVA.

Pornos ei näe iial lõtva peenist – mis teeb selle pehmena väljatõmbamise mõtte veidi piinlikuks.

"Porno kirjutab ette, et me peame olema erutunud lahtiriietumise hetkest peale – ja et kui su peenis on lõtv, siis on see pettumus," tõdeb Sitron.

Brdiges'i uuring näitab, et mida rohkem mees pornot vaatab, seda ebakindlam on ta oma peenise suuruse ja erektsiooni koha pealt.

Proovi parem seda: lõpeta kinnismõtlemine allkorrusel toimuvast ja keskendu oma partneriga ühenduse loomisele.

"Mehed kalduvad nägema seksi kui mängu, mis on vaja võita, või sporti, mida harrastada – rohkem kui jagatud kogemust või usaldust loovat võimalust," seletab Sitron. "Võta omaks, et seks on haavatav kogemus – rohkem kui vaid peenis ja tupp."

Niisiis lase erekteerumisel saada erootilise kogemuse osaks.